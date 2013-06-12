"تنسيقية 30 يونيو" تقرر الاعتصام بـ"التحرير" قبلها بـ10 أيام.. وتستعد بخيمة لكل حزب

"تمرد" تنقل 3 مليون استمارة لأحد مقرات "المصريين الأحرار" لأرشفته

كتب : سمر نبيه منذ 16 دقيقة

قررت اللجنة التنسيقية لـ"30 يونيو"، التي تضم شباب جميع الأحزاب السياسية والحركات والائتلافات الثورية، وعلى رأسها أحزاب "المصريين الأحرار - الدستور - التحالف الشعبي - الوفد - التجمع"، بالإضافة إلى التيار الشعبي وحركة "كفاية" و6 أبريل، على الاعتصام سياسيا بميدان التحرير قبل أيام من 30 يونيو الجاري، وقررت اللجنة، خلال اجتماع لها أول أمس، استعداد كل حزب بخيمة حتى إعلان موعد الاعتصام في الـ10 أيام الأخيرة من يونيو.

وعلمت "الوطن"، من مصادر مطلعة بالمكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، أن شباب الجبهة بدأوا بالتنسيق مع حملة "تمرد" في أرشفة استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسي، حيث تم أمس نقل حوالي 3 مليون استمارة إلى أحد مقرات حزب المصريين الأحرار استعدادا لأرشفتها.

وقال محمد الأشقر، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، إن شباب الجبهة قرروا طباعة ملايين من البوسترات المطبوع عليها صورة الرئيس مرسي ومكتوب عليها "ارحل" وتوزيعها في المحافظات.

"البدوي": 30 يونيو سيكون يوما فاصلا.. وأطالب الجميع بالسلمية

وصرح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الحزب قرر تشكيل لجنة داخلية لـ"30 يونيو" لمراقبة فعاليات ذلك اليوم وأحداثه، بالتنسيق مع كافة الحركات والائتلافات الثورية لاستكمال الموجة الثانية من الثورة، مشيرا إلى أن هذا اليوم سيكون يوما فاصلا في تاريخ مصر، ومشددا على ضرورة التزام الجميع بسلمية المظاهرات والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة وحفظ دماء المصريين.

وأشار البدوي، في بيان له أمس، إلى أن لجان "الوفد" في جميع المحافظات ستشارك في مظاهرات 30 يونيو كل في محافظته، مطالبا الوفديين في المحافظات بعدم استدراجهم إلى أي صدامات مع أي مصري أو مع أفراد الشرطة وضباطها، لافتا إلى أن الوفد سيسير مع كافة القوى الثورية في كل تحركاتها قبل وبعد 30 يونيو.