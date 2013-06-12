حسين فهمي يصور "الشك" في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعد الدين منذ 44 دقيقة

استكمل الفنان حسين فهمي، أمس، تصوير مسلسله الجديد "الشك"، في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وانتهى المخرج محمد النقلي من تصوير حوالي 14 ساعة من أحداث المسلسل، أي ما يزيد عن 19 حلقة من حلقات العمل، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "الشك" بطولة حسين فهمي، ورغدة، وصابرين، ومي عز الدين، ونضال الشافعي، ومكسيم خليل، وهبة مجدي، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، ويناقش المسلسل التغيرات التي تحدث في المجتمع المصري، وعدم وجود ثقة بين المصريين بعضهم البعض، وانعكاس التوتر السياسي على كل تفاصيل الحياة.