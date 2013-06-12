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ننشر أسماء العشرة الاوائل بالشهادة الإعدادية بالشرقية

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ننشر أسماء العشرة الاوائل بالشهادة الإعدادية بالشرقية ننشر أسماء العشرة الاوائل بالشهادة الإعدادية بالشرقية

حسن النجار محافظ الشرقية

اعتمد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام بنسبة وبلغت نسبة النجاح 60.55%.

و حصدت الطالبات علي المركز الاولي للمحافظة فجاء فى المركز الأول مريم عادل فهيم يوسف بمدرسة الراهبات بنات بإدارة شرق التعليمية بمجموع 299.5 والمركز الأول مكرر داليا عبد الرحمن ديب عبد الرحمن بمدرسة الأوائل للغات إدارة شرق التعليمية بمجموع 299.5 والمركز الأول مكرر إيمان شاكر عطية عبد الواحدة مدرسة عزيز أباظة بنات إدارة منيا القمح 299.5 والمركز الرابع أمل محسن صلاح على إدارة أبو جبير مدرسة الزهراء بنات 299 والمركز الرابع مكرر على مصطفى على أحمد إدارة غرب مدرسة بهنباى الإعدادية بنين بمجموع 299، والمركز الرابع مكرر أفنان جمال عبد المنعم هاشم سيف إدارة منيا القمح مدرسة الصنافين بنات بمجموع 299.

وجاء فى المركز الرابع مكرر محمود صلاح على إسماعيل إدارة أبو جبير مدرسة هوربيت بمجموع 299 والتاسع عاصم عاطف عبد الغنى فرج إدارة شرق مدرسة أحمد عرابى بمجموع 298.5، والتاسع مكرر سارة سليم حسن السيد مصطفى إدارة أبو حماد بمجموع 298.5 والتاسع مكرر خلود عاطف إبراهيم عبد الباقى إدارة شرق بمجموع 298.5 والتاسع مكرر إسراء عبد العال عطا محمد طه إدارة يهيا مدرسة السيدة نفيسة بنات 298.5 والتاسع مكرر دينا رمضان محمد السيد إدارة أبو حماد بمجموع 298.5 والتاسع مكرر بسمة يسرى عبد الله سالم إدارة شرق مدرسة الشبان المسلمين بمجموع 298.5 والتاسع مكرر عبد الله إمام إبراهيم عوض إدارة فاقوس مدرسة ديدمون بمجموع 298.5.

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