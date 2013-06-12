ما الاحتمالات المرضية للدماء فى البراز؟

الدماء فى البراز علامة مرضية واضحة يجب التحقق منها على الفور ، وينصح الدكتور محمد المنيسى بضرورة الاهتمام وعرض الحالة على الطبيب بمجرد رؤية دماء فى البراز، بشكل واضح أو فى صورة عروق دموية أو بوجود دم خفى فى البراز.

فوجود دماء فى البراز يحتمل أكثر من مرض قد يكون الإنسان مصابا به مثل البواسير أو النزلات المعوية الحادة أو الإصابه بمشكلة كبيرة فى القولون أو الطحال، وفى كثير من الحالات يتطور الأمر لأن يكن دلاله على الإصابة بالسرطان أو الأورام المختلفة.

أما فى حاله السن الكبيرة ووجود دم فى البراز، يجب الفحص لدى طبيب لأن الشعيرات الدموية تتغير، ولأنه يزيد احتمالية الإصابة بالأورام بكثرة.

وينصح الدكتور محمد المنيسى بضرورة عرض أى حالة تعانى ولو لمرة واحدة من نزول براز به دماء على الطبيب المتخصص واستيفاء التحاليل والفحوصات المطلوبة لأن الأمر لا يحتمل الإهمال ولأن الدم علامة خطيرة صامتة لمشكلة كبيرة يجب الحرص منها.