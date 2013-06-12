المخرج السوري سمير حسين ينشئ ديكورا جديدا لمسلسل "أرواح منسية"

كتب : هند سعد الدين منذ 24 دقيقة

أنشأ المخرج السورى سمير حسين، اليوم، ديكورا جديدا لمسلسله "أرواح منسية"، وذلك في قصر 3 بحى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامى، لبدء التصوير فيه خلال أيام قليلة.

ويتناول المسلسل فكرة الأشخاص الذين يؤثرون في حياة الآخرين، وذلك من خلال قصة أناس ظلوا طوال حياتهم يخافون من المجهول فيأتي مجموعة من الأشخاص يدخلون حياتهم بشكل مفاجئ ويغيرون في شكلها. ويشارك في بطولة العمل صابرين، عزت العلايلى، وفراس إبراهيم، وعبد الرحمن أبو زهرة، وميرنا المهندس، وأمل رزق، وعايدة رياض، ومادلين طبر، من تأليف نبيل ملحم وإخراج السورى سمير حسين، ويشارك فى إنتاجه الفنان فراس إبراهيم.

ويعتبر مسلسل "أرواح منسية" ثالث تجربة يقوم بإخراجها سمير حسين بعد قيامه بإخراج مسلسلي (أسير الانتقام) و(ليل ورجال).