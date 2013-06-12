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السادات لـ"مرسي": سنقبل المصالحة الوطنية في حالة إجراء استفتاء على بقائك

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السادات لـ"مرسي": سنقبل المصالحة الوطنية في حالة إجراء استفتاء على بقائك السادات لـ"مرسي": سنقبل المصالحة الوطنية في حالة إجراء استفتاء على بقائك

كتب : ولاء نعمة الله منذ 29 دقيقة

بعث محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة للرئيس قال فيها إنه لا مصالحة وطنية مع الرئيس ما لم يتم الدعوة لاستفتاء على إكمال مدته الرئاسية أو رحيله، ومعه في نفس الورقة استفتاء على حل مجلس الشورى على أن يتم إعلان ذلك قبل يوم 30 يونيو، وتشكيل حكومة جديدة يرأسها رئيس وزراء تسميه وتقترحه قوى المعارضة المصرية، وتعيين نائب عام جديد بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل لجنة لوضع قانون للانتخابات، وتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب خلال عام 2013.

وأكد السادات أنه لا بديل عن ذلك سوى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن حزبه سيشارك في تظاهرات 30 يونيو القادمة لإسقاط دولة الإخوان.

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