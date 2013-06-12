أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

النيابة تستدعي المغير وعبدالهادي والعزب وشتا في البلاغات المتبادلة بينهم

Google+ Print
النيابة تستدعي المغير وعبدالهادي والعزب وشتا في البلاغات المتبادلة بينهم النيابة تستدعي المغير وعبدالهادي والعزب وشتا في البلاغات المتبادلة بينهم

كتب : محمد سيف : منذ 10 دقائق

قررت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، استدعاء القيادي الإخواني أحمد المغير، المعروف برجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير (طرف أول)، والصحفية رشا العزب والفنان أحمد شتا (طرف ثان) لسماع أقوالهم في البلاغات المتبادلة بينهم في الأحداث التي وقعت أمام وزارة الثقافة أمس.

كان معتصمو وزارة الثقافة قد رشقوا أحمد المغير بالأحذية، فور وصوله إلى مقر الاعتصام، وفر المغير هاربًا، بعد أن طارده المعتصمون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017