النيابة تستدعي المغير وعبدالهادي والعزب وشتا في البلاغات المتبادلة بينهم

كتب : محمد سيف : منذ 10 دقائق

قررت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، استدعاء القيادي الإخواني أحمد المغير، المعروف برجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير (طرف أول)، والصحفية رشا العزب والفنان أحمد شتا (طرف ثان) لسماع أقوالهم في البلاغات المتبادلة بينهم في الأحداث التي وقعت أمام وزارة الثقافة أمس.

كان معتصمو وزارة الثقافة قد رشقوا أحمد المغير بالأحذية، فور وصوله إلى مقر الاعتصام، وفر المغير هاربًا، بعد أن طارده المعتصمون.