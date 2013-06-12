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من هي الأجمل بأزياء Prada؟

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من هي الأجمل بأزياء Prada؟ من هي الأجمل بأزياء Prada؟

تسحر دار الأزياء الإيطاليّة Prada نجمات هوليوود بأجمل تصاميمها وأزيائها. فدائماً ما يظهرن متألقات بأجمل الفساتين في مختلف الاحتفالات العالميّة وأهمّها.
يُمكن أن نقول إنّ جميلة هوليوود Anne Hathaway من أكبر المعجبات بأزياء Prada، ولا يُمكن أن ننسى إطلالتها الجذّابة في حفل الأوسكار الماضي بفستان ورديّ ناعم وظهر مفتوح. كما ظهرت مرّات عدّة بأزياء الدار، أثناء احتفالات فيلم Les Miserablesقبل أشهر.
الحمل لم يقف عائقاً أمام تألّق نجمة التلفاز المثيرة للجدل Kim Kardashian بفستان أسود ضيّق من دار الأزياء نفسها كذلك. وقد ظهرت بصمة Prada في مهرجان كان السينمائيّ من خلال إطلالة الممثلة الجميلة Milla Jovovich.
من أسوأ الإطلالات التي شاهدناها من Prada هي طلّة الممثلة الشابة Elle Fanning التي اختارت فستاناً ورديّاً قصيراً مع حذاء ذي منظر سيّء جدّاً.
شاهدي أجمل إطلالات النجمات من دار Prada، واختاري أجمل إطلالة بينها، وفق رأيك.

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سيدتي