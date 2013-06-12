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أسيوط تنظم تنميه شامله لقرية أبو خرص بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

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أسيوط تنظم تنميه شامله لقرية أبو خرص بالتعاون مع الجمعيات الأهلية أسيوط تنظم تنميه شامله لقرية أبو خرص بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

الجمعيات الاهلية

إلتقى الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط بحاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية وذلك بمبنى ديوان عام محافظة أسيوط.

وقال كشك أن المحافظة بالتعاون مع الاتحاد بصدد دراسة تطبيق تجربة جديدة على أحد القرى بمحافظة أسيوط للقيام بعملية تنميه شامله فيها من كل النواحي الاقتصادية والزراعية والتجارية والخدمية .

وأضاف المحافظ أن هناك دراسة قام بها مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء حول قرية أبو خرض بمركز أبوتيج وهي قرية صغيرة عدد سكانها حوالي 3 ألاف نسمه ونسبة الأميه فيها لا تتعدى 7 % من إجمالي عدد السكان ومساحة الأراضي الزراعية فيها تقارب الـ500 فدان منوهًا عن أن القرية بهذه الأرقام تصبح هدفاً لعملية تنمية شامله نستطيع قياس التجربة من خلالها ونحدد إيجابياتها وسلبياتها في عمليات تنميه قادمة لجميع قرى المحافظة.

ومن ناحيته قال خاطر أن المجتمع المدني شريك رئيسي في عملية التنمية مشدداً على ضرورة وجود إدارة محترفه لقيادة العمل بالمؤسسات الأهلية وأن تكون متفرغة تمامًا لهذا العمل .

وأشار رئيس الاتحاد العام إلى أن التخصص داخل مؤسسات العمل الأهلي يؤدي إلى التميز واحتراف العمل وتوصيل الخدمات التطوعية إلى المجتمع المحيط ضاربا المثل بمؤسسات دار الأورمان ومصر الخير ورسالة .الجمعيات الاهلية1 الجمعيات الاهلية9

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