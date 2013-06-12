أحدث طرق العلاج فى أمراض الدم للجمعية الدولية لنقل الدم بمؤتمر هولندا

صرح الدكتور مجدى الأكيابى، أستاذ التحاليل الطبية واستشارى أمراض الدم بجامعة عين شمس، أنه شارك فى المؤتمر الدولى للجمعية الدولية لنقل الدم فى أمستردام بهولندا فى الفترة من 1:5 من شهر يونية، حيث ناقش المؤتمر أحدث التطورات فى نقل الدم، وذلك من خلال الإدارة الحديثة لبنوك الدم وخطط الطوارئ فى حالة الكوارث الطبيعة والأزمات.

وأشار الأكيابى إلى أن المؤتمر ناقش التغيرات الديموجرافية فى الشعوب والدول الأوروبية والأمريكية، حيث إن متوسط الأعمار فى ازدياد بما يعنى أنه خلال العشرين عاماً المقبلة ستقل الفئة العمرية القادرة على التبرع بالدم من سن 18:60 عاماً ويزيد عدد المسنين غير القادرين على التبرع بالدم، وهذا يفسر أن نسبة كبيرة تحتاج الدم من المرضى وتقل النسبة بينهم. وذلك لضعف المواليد والتركيبة السكانية تختلف فى دول العالم.

وأضاف: "لقد ناقش المؤتمر أهم المخاطر المعدية عن طريق نقل الدم فى العالم وكيفية تجنب هذه المخاطر، وذلك من خلال إنشاء نظم حديثة للترقب فى أكثر وقت ممكن للتعرف على أى فيروسات أو أى ميكروبات قد تهدد سلامة عمليات نقل الدم".

ويقول الأكيابى: "وتمت مناقشة أهم قضايا نقل الدم فى منطقة إقليم شرق البحر المتوسط من المغرب إلى أفغانستان، ودارت الحوارات والمناقشات حول أهم وأكثر الأمراض شيوعاً فى هذه المنطقة وكيفية بناء إستراتيجيات فعالة فى مجال فحص الدم وتعقيمة إن أمكن لضمان أمان سلامة المرضى المحتاجين لنقل الدم.