بالفيديو.. "الصحة": زيارة محلب لمعهد القلب بإمبابة ليست مفاجئة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمعهد القلب لم تكن مفاجئة، موضحا أن زيارة رئيس الوزراء المفاجئة للمستشفيات ستتكرر.

وأضاف "عبد الغفار" فى مداخلة هاتفية لقناة "العاصمة"، السبت، أن الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، تلقى قرارا من رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إدارة وزارة الصحة من خلال المستشفيات.

-فى جولة مفاجئة..محلب يتفقد معهد القلب بإمبابة ويهدد بإقصاء المقصرين.. ويؤكد: لدى تقارير عن فساد الدعامات وتكدس المرضى..و"اللى خايف على عيادته يمشى..وأنا خدام الغلابة"..ويكلف بإعفاء مدير"تيودور بلهارس"

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