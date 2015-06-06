"واتس آب اليوم السابع": الإخوان يعتدون على المارة بمدينة نصر

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أكد قارئ أن أعضاء بجماعة الإخوان نظموا مظاهرة بشارع مصطفى النحاس فى مدينة نصر.

وأشار القارئ، خلال رسالته، إلى أن المشاركين اعتدوا على المارة والسيارات، وأطلقوا الألعاب النارية، كما دخلوا الى الشوارع الجانبية.

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رسالة القارئ