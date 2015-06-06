أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقيب المحامين: إحالة رافع الحذاء بجانب صورة وزير الداخلية للتحقيق

Google+ Print
نقيب المحامين: إحالة رافع الحذاء بجانب صورة وزير الداخلية للتحقيق نقيب المحامين: إحالة رافع الحذاء بجانب صورة وزير الداخلية للتحقيق
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المحامى الذى رفع الحذاء بجانب صورة اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أمام مقر نقابة المحامين، حال تنفيذهم قرار الإضراب عن العمل اليوم، سيحال إلى التحقيق لأن هذا سلوك مرفوض ولا يعبر عن نقابة المحامين، مضيفا: إذا طلب الوزير اعتذارًا للداخلية وضباطها سنعتذر فورا.
>وأوضح سامح عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادة المحترمون"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية "أون تى فى"، أن نقابة المحامين تتخذ الإجراءات القانونية ضد تجاوزات الشرطة، مطالبا المحامين الذين تمتنع الأقسام عن استقبال طلباتهم، وبلاغاتهم، أو بشكل لا يليق بهم بالانسحاب فورا منها وعدم الاحتكاك بأى من رجالها ثم يتقدمون ببلاغ لمدير النيابة العامة فى دائرة القسم، مشيرا إلى وجود محاولة لاستدراج المحامين فى خصومات مفتعلة داخل أقسام الشرطة، وعليهم أن ينتبهوا لهذه الفخاخ، التى تنصب لهم.
>وأوضح نقيب المحامين، أنه يطلب اعتذارا من وزير الداخلية لمصر بأكملها، وليس للمحامين فقط، لأنه لن يسمح بأن يرفع حذاء فى وجه مصرى على الإطلاق من قبل رجال الشرطة، ورجل الأمن إذ لم يتفهم أن كرامة المواطن من كرامته فهذا يعنى أننا نعود إلى ما قبل 25 يناير، مشيرا إلى أن التعدى على محام بالحذاء فى مركز شرطة فارسكور هى ثقافة خاطئة.سامح عاشور يحيل محامين بالمنيا للتأديب لخرقهما قرار النقابة بالإضراب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365