نقيب المحامين: إحالة رافع الحذاء بجانب صورة وزير الداخلية للتحقيق

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المحامى الذى رفع الحذاء بجانب صورة اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أمام مقر نقابة المحامين، حال تنفيذهم قرار الإضراب عن العمل اليوم، سيحال إلى التحقيق لأن هذا سلوك مرفوض ولا يعبر عن نقابة المحامين، مضيفا: إذا طلب الوزير اعتذارًا للداخلية وضباطها سنعتذر فورا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأوضح سامح عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادة المحترمون"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية "أون تى فى"، أن نقابة المحامين تتخذ الإجراءات القانونية ضد تجاوزات الشرطة، مطالبا المحامين الذين تمتنع الأقسام عن استقبال طلباتهم، وبلاغاتهم، أو بشكل لا يليق بهم بالانسحاب فورا منها وعدم الاحتكاك بأى من رجالها ثم يتقدمون ببلاغ لمدير النيابة العامة فى دائرة القسم، مشيرا إلى وجود محاولة لاستدراج المحامين فى خصومات مفتعلة داخل أقسام الشرطة، وعليهم أن ينتبهوا لهذه الفخاخ، التى تنصب لهم.
>وأوضح نقيب المحامين، أنه يطلب اعتذارا من وزير الداخلية لمصر بأكملها، وليس للمحامين فقط، لأنه لن يسمح بأن يرفع حذاء فى وجه مصرى على الإطلاق من قبل رجال الشرطة، ورجل الأمن إذ لم يتفهم أن كرامة المواطن من كرامته فهذا يعنى أننا نعود إلى ما قبل 25 يناير، مشيرا إلى أن التعدى على محام بالحذاء فى مركز شرطة فارسكور هى ثقافة خاطئة.سامح عاشور يحيل محامين بالمنيا للتأديب لخرقهما قرار النقابة بالإضراب
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>وأوضح سامح عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادة المحترمون"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية "أون تى فى"، أن نقابة المحامين تتخذ الإجراءات القانونية ضد تجاوزات الشرطة، مطالبا المحامين الذين تمتنع الأقسام عن استقبال طلباتهم، وبلاغاتهم، أو بشكل لا يليق بهم بالانسحاب فورا منها وعدم الاحتكاك بأى من رجالها ثم يتقدمون ببلاغ لمدير النيابة العامة فى دائرة القسم، مشيرا إلى وجود محاولة لاستدراج المحامين فى خصومات مفتعلة داخل أقسام الشرطة، وعليهم أن ينتبهوا لهذه الفخاخ، التى تنصب لهم.
>وأوضح نقيب المحامين، أنه يطلب اعتذارا من وزير الداخلية لمصر بأكملها، وليس للمحامين فقط، لأنه لن يسمح بأن يرفع حذاء فى وجه مصرى على الإطلاق من قبل رجال الشرطة، ورجل الأمن إذ لم يتفهم أن كرامة المواطن من كرامته فهذا يعنى أننا نعود إلى ما قبل 25 يناير، مشيرا إلى أن التعدى على محام بالحذاء فى مركز شرطة فارسكور هى ثقافة خاطئة.سامح عاشور يحيل محامين بالمنيا للتأديب لخرقهما قرار النقابة بالإضراب
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