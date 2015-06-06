مسئولة أممية: "داعش" يعرض الأيزيديات عاريات وفتاة بيعت بـ"علبة سجائر"

قالت زينب بنجورا، ممثلة الأمم المتحدة لشئون العنف الجنسى خلال الصراعات، والتى أمضت وقتا فى مخيمات اللاجئين الفارين من العراق وسوريا، إن تنظيم داعش الإرهابى يعرض الفتيات الأيزيديات للبيع فى المزاد العلنى وهن عاريات.

وأوضحت بن غورا، في مقابلة مع CNN، أن ما يحدث عند دخول داعش لقرية أيزيدية، "يأخذون النساء الكبيرات بالعمر والرضع ويضعونهن على جانب لأن هؤلاء لا يحتاجونهم فى الجنس، أما الفتيات اليافعات فيأخذونهن ويعرضونهن على شخص لفحص، إن كانوا عذارى ومن بعدها يطلبون منهن الاستحمام، ثم يقررون من سيذهب إلى الرقة التى تعتبر عاصمة تنظيم داعش".

وتابعت: "كلما كانت الفتاة أصغر سنا وأجمل كان ذلك أفضل، بعدها يؤخذن إلى السوق أو ما يطلقون عليه اسم البازار، وهناك يتم عرضهن للمزاد العلنى، الفتيات خلال المزاد العلنى يقفن عاريات لأن من يريد شراءهن يريد فحصهن، إن كان صدرها كبيرا على سبيل المثال وغيرها من الأمور".

وأضافت: أعلم قصة بأن هناك امرأة تم شراؤها بعلبة سجائر، بعد أن استخدمت كعبدة لفترة من الوقت، وعمليات البيع والشراء مستمرة ولا تنتهى عند شخص واحد فقط".

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