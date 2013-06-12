اليوم.. المؤتمر الحادى والعشرون لأمراض الحميات والكبد بالمنوفية

تحت عنوان السكر مع أمراض الكبد والأمراض المعدية، تنظم مستشفى الحميات بشبين الكوم ورابطة الدلتا لأمراض السكر والجمعية المصرية للحميات وجمعية أصدقاء مستشفى حميات شبين الكوم، المؤتمر الحادى والعشرون لأمراض الحميات والكبد أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافق 12 13و 14 /6/2013 فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف.

يحضر المؤتمر كل من اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية، والدكتور سعيد مصطفى الرئيس الفخرى للمؤتمر والدكتور عاطف حمادة نقيب الأطباء بالمنوفية والأستاذ الدكتور أحمد الجارم، كبير أطباء مصر والدكتور محمود عمر نائب رئيس المؤتمر، والدكتور مجدى حبيشة رئيس المؤتمر، ومدير مستشفى حميات شبين الكوم، والدكتور طارق المحلاوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

يذكر أن المنوفية تتميز بوجود معهد الكبد فى مدينة شبين الكوم والذى يعتبر مؤسسة فريدة من نوعها فى أفريقيا والشرق الأوسط، ويهتم بالتدريس والتدريب لطلبة الماجستير والدكتوراه، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى وخدمات بحثية لعلاج أمراض الكبد التى تعد من أخطر الأمراض التى تواجه مصر وأفريقيا والعالم العربى.