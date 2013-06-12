منسق "تمرد" لـ"عبدالماجد": مجموعة القتلة التائبين يخافون الشعب المصري

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

نشبت مشادة كلامية بين محمود بدر، المتحدث باسم حملة "تمرد"، وبين القيادي الإخواني عاصم عبدالماجد، وقال بدر في اتصال هاتفي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، إن مجموعة الإرهابيين والقتلة التائبين، هم يخافون الشعب المصري، والشعب سينتصر عليهم ولن يخاف من إرهابهم، وكان رد عبدالماجد منفعلا: "خليك مؤدب أنت اسمك بانجو بانجو، اتعلموا الأدب"، وتابع: "لم يخلق من يخطئ فيا.. الواد ده متصور بالرشاش الإسرئيلي ومثله الأعلى حسن نصر الله، العب بعيد".

ثم عاد بدر، قائلا: "إحنا مش هنخاف منهم، وتم الإعلان عن أماكن مظاهراتنا ومن يريد أن يذهب هناك هو من اعتاد على القتل والعنف، ستعودوا إلى السجون، الدم سينتصر عليكم مرة أخرى مثلما انتصرتم عليه في أسيوط".

وقال عاصم عبدالماجد الذي حل ضيفا بالبرنامج، إن متظاهري 30 يونيو "مش بتوع سلمية"، مشيرا إلى أنهم "أصحاب المولوتوف والقتل والحرائق".