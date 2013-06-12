فريق "لايك جيلى" يعيد مشاعر ثورة يناير لشباب بورسعيد بمقهى المشربية

أعاد فريق "لايك جيلى" الغنائى أحاسيس ومشاعر إرهاصات ثورة 25 يناير، لدى الشباب البورسعيدية على مقهى المشربية منذ قليل مع أغانى الثورة وحكايات شباب الثورة الذى ضاع منه حلمه فى دولة تحكم بالعدالة الاجتماعية والحرية فى ظل حكم الإخوان المسلمين.

وتجمع عدد كبير حول الفريق وجذبت أغانيه الثورية أعداداً كبيرة من المارة فى سهرة غنائية ممتعة، برغم انقطاع التيار الكهربائى عن منطقة المقهى بأكملها طوال فترة الحفل الغنائى.

ولاقت فكرة استضافته من خلال برنامج القهوة بلدى، لمؤسسة مبادرون الثقافية ببورسعيد، ترحيباً من رواد المقهى وأهالى المنطقة وطالبوا بتكرار زيارته، خاصة أن كل أغانيه تعبر عن الأوضاع السيئة التى يحياها الشعب المصرى بعد ثورة يناير المجيدة.