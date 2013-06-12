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كيفية علاج احتكاك الركبة؟

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كيفية علاج احتكاك الركبة؟ كيفية علاج احتكاك الركبة؟

أرسل قارئ، يقول أعانى من احتكاك الركبة، فما هى أسباب احتكاك الركبة وكيفية علاجه؟
> يجيب الدكتور محسن ضرغام استشارى جراحة عظام المفاصل بطب جامعة القاهرة إن مرض احتكاك الركبة هو مرض ينتج عن نقص فى النسيج الغضروفى فى سطح مفصل الركبة يصاحبه تآكل بدرجات مختلفة قد يصل فى الحالات المتقدمة إلى فقدان تام للنسيج الغضروفى وعليه يصعب تحريك المفصل.

ولابد على المريض الذى يعانى من احتكاك الركبة الاهتمام الشديد بوزنه ومتابعته الدائمة مع طبيب التغذية والسمنة، لأن زيادة الوزن أحد السباب مرض احتكاك الركبة فى الجسم، كما أن وضعية الجلوس هامة جدا بالنسبة لمصاب احتكاك الركبة فلا يجب أن يجلس القرفصاء وهناك بعض المراهم التى تستخدم لعلاج الغضاريف بالإضافة إلى أننا ننصح المريض دائما بعمل كمادات مياه باردة.

واحتكاك الركبة نوعان الأول بسيط يحتاج إلى علاج تحفظى حسب درجة الاحتكاك والنوع الثانى يحتاج إلى علاج جراحى بسبب التآكل الشديد فى مفصل الركبة.

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