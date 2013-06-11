كيفية علاج تسوس العظم؟

أرسلت قارئة تقول أعانى منذ الصغر من إفرازات سوائل بالإذن، وتم علاجها ونصحنى الطبيب بإجراء جراحة اللحمية، وقمت بها فى عمر الــ15، ولم تتوقف السوائل ولكنى عولجت بإحدى المستشفيات توقف الإفرازات لمدة سبع سنوات، وبعدها شعرت بألم شديد، واضطرب فى الصدر ذهبت إلى المستشفى، عيادة الأنف والحنجرة والإذن، وأجريت أشعة مقطعية، وظهر أن هناك تسوسا والتهابا، فى العظم وأجريت عملية جراحية ونجحت وكنت متابعة لحالتى المرضية وأصبحت إذنى جافة وبعد مرور سنة قمت بإجراء أشعة للتأكد من عدم الرجوع التسوس وللأسف عاد للمرة الثانية وأجريت نفس الجراحة مرة ثانية، والآن لدى التهاب سوائل صفر وبعضها أبيض ما أسباب تسوس؟

يجيب الدكتور مصطفى عبد الحليم استشارى أنف وأذن وحنجرة أن مرض التسوس يعرف على أنه تسوس العظام هو عملية التهابات حادة أو مزمنة فى العظام وهياكلها الثانوية للإصابة ببكتيريا المنتجة للتقيح ويأتى فى الغالب بسبب نقص الفسفور أو نقص الكالسيوم.

إما فى حالة المريض نعم يمكن أن يصيب المرض تسوس العظام للمرة الثالثة، وفى الغالب هناك 3 أسباب لحدوث هذا الخلل الأول أن يكون الطبيب الذى أجرى الجراحة غير محترف بالشكل العام أو أن متابعة المريضة لعلاجها غير سليمة بأن تهمل فى العلاج مثلا أو أن تكون المريضة تعانى من بعض الأمراض التى تؤدى إلى ضعف استجابتها لعلاج بشكل سريع.

وأنصح هذه المريضة أن تستشير طبيب آخر وأن تلتزم بالاستشارات الطبية والعلاجية بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة لتأكد من عدم إصاباتها بمرض السكر.