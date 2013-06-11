أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

المتحدث باسم حركة "تغيير": عاصم عبد الماجد "إرهابي"

Google+ Print
المتحدث باسم حركة "تغيير": عاصم عبد الماجد "إرهابي" المتحدث باسم حركة "تغيير": عاصم عبد الماجد "إرهابي"

كتب : محمد عاشور منذ 13 دقيقة

قال إيهاب القسطاوي، المتحدث الإعلامي باسم حركة "تغيير"، إنه على الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، أن يتوارى خجلا من ماضيه المخزي، على حد وصفه.

وأضاف القسطاوي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" أن القيادي بالجماعة الإسلامية، ارتكب أخطاء كبيرة منها ما حدث عام 1981 عندما شارك مع المجموعة التي اقتحمت مديرية الأمن في الصعيد، ونتج عنها إصابة 97 شخصا، ثم يظهر مفتخرا بما ارتكبه، وتابع: "ليس غريبا عليه بأن يحذر الأقباط من النزول لتظاهرات 30 يونيو".

وأكد المتحدث الإعلامي باسم حركة "تغيير"، أن التيارت الإسلامية تواجه تفوق حركة "تمرد" التي جمعت الشعب المصري بسيل من التهديدات، معتبرا تلك التهديدات تحريض صريح على قتل المتظاهرين والأقباط.

ووصف القسطاوي، الشيخ عاصم عبد الماجد بأنه "إرهابي"، مشددا على أنه لا يجوز إطلاق لقب شيخ على عاصم عبد الماجد، لأن لغة القتل والدماء والتهديد هي نهجه من البداية، على حد قوله، وتابع: "لن نسمح بتقسيم لمسلمين وأقباط، وفساد مرسي أكبر من فساد حسني مبارك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر