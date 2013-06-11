أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| جيسيكا ألبا تلفت الأنظار بفستان أصفر قصير في حفل "سبايك"

Google+ Print
بالصور| جيسيكا ألبا تلفت الأنظار بفستان أصفر قصير في حفل "سبايك" بالصور| جيسيكا ألبا تلفت الأنظار بفستان أصفر قصير في حفل "سبايك"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 11-06-2013 17:16

ألهبت النجمة الأمريكية"جيسكا ألبا"الحضور في حفل الشبكة الأمريكية "سبايك" هذا الأسبوع في لوس أنجلوس بفستان عاري الكتفين قصير باللون الأصفر الكناري فبدت غاية في الجمال والإثارة وجذبت حولها عدسات المصورين.

وذكرالموقع الأمريكي "بيبول" إن ثوب جيسيكا ألبا القصير أبرز جمال قوامها الممشوق مع شعرها البني الطويل وابتسامتها الساحرة التي وزعتها على الحضور وعلى والمصورين الذين بهرهم جمال هذه الممثلة، فهي رغم أنها أنجبت مرتين إلا أنها تتمتع بقوام فتاة في العشرين.

ويبدو أن معجبيها قد خاب ظنهم في إمكانية التودد إليها إذ أنها بجانب أنها أم لطفلين فهي متزوجة منذ عام 2008 بالمنتج الأمريكي كاش وارين الذي تعرفت عليه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي"فانتاستيك 4".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017