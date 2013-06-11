بالصور| جيسيكا ألبا تلفت الأنظار بفستان أصفر قصير في حفل "سبايك"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 11-06-2013 17:16

ألهبت النجمة الأمريكية"جيسكا ألبا"الحضور في حفل الشبكة الأمريكية "سبايك" هذا الأسبوع في لوس أنجلوس بفستان عاري الكتفين قصير باللون الأصفر الكناري فبدت غاية في الجمال والإثارة وجذبت حولها عدسات المصورين.

وذكرالموقع الأمريكي "بيبول" إن ثوب جيسيكا ألبا القصير أبرز جمال قوامها الممشوق مع شعرها البني الطويل وابتسامتها الساحرة التي وزعتها على الحضور وعلى والمصورين الذين بهرهم جمال هذه الممثلة، فهي رغم أنها أنجبت مرتين إلا أنها تتمتع بقوام فتاة في العشرين.

ويبدو أن معجبيها قد خاب ظنهم في إمكانية التودد إليها إذ أنها بجانب أنها أم لطفلين فهي متزوجة منذ عام 2008 بالمنتج الأمريكي كاش وارين الذي تعرفت عليه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي"فانتاستيك 4".