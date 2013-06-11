أشرف طلبة يتصدر انتخابات مديري المسرح الحديث

كتب : محمد عبد الجليل الثلاثاء 11-06-2013 19:20

أدلى 116 فنانا وإداريا بفرقة المسرح الحديث بأصواتهم في الانتخابات التي جرت بمقر الفرقة بمسرح السلام، ومن بين ستة مرشحين على موقع مدير عام الفرقة تصدر الفنان أشرف طلبة المشهد بـ 95 صوتا، تلاه الفنان ياسر صادق بـ 77 صوتا، ثم الفنان علي عبد الرحيم بـ 73 صوتا، والفنان حمدي هيكل بـ 46 صوتا، وتساوت الأصوات التي حصل عليها الفنان يوسف عبيد والفنان أحمد عبد العزيز بـ27 صوتا لكل منهما.

السينوغرافر محمد آدم عبد الواحد حجز مقعد مهندس الديكور بالمكتب الفني بالتزكية، وكذا الباحث الفني وائل أحمد زكريا، الذي لم يترشح غيره على مقعد الباحث الفني، بينما جاءت بقية نتائج المكتب الفني كالتالي: الفنان حسام فياض محمود في المركز الأول بـ 90 صوتا، ثم الفنان أيمن محمد عبد الرحمن خليل بـ 78 صوتا، والفنان محمد سعيد محمد عبودة بـ 67 صوتا، والفنان جمال محمد حسن فرح بـ 63 صوتا، والفنان جاد محمد جاد شهاوي بـ 44 صوتا.