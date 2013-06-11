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إنجي حمدي: "6 أبريل" تنضم لاعتصام المثقفين تحسبا لعودة مؤيدي وزير الثقافة

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إنجي حمدي: "6 أبريل" تنضم لاعتصام المثقفين تحسبا لعودة مؤيدي وزير الثقافة إنجي حمدي: "6 أبريل" تنضم لاعتصام المثقفين تحسبا لعودة مؤيدي وزير الثقافة
شاهين: إرادة المثقفين في إقالة الوزير الإخواني "بروفة" للإطاحة بـ"مرسي" في 30 يونيو

كتب : أحمد غنيم منذ 1 دقيقة

قالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، إن الحركة اتفقت مع أعضائها على التواجد داخل اعتصام المثقفين طوال الليل؛ تحسبا لعودة مؤيدي وزير الثقافة في محاولة لفض الاعتصام، مؤكدة أن تيار الإسلام السياسي يكرر سيناريو أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، بالتعدي على المعتصمين السلميين، في الوقت الذي أوضح فيه حسن شاهين المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد" أن أعضاء الحملة اتجهوا للانضمام للمعتصمين، مؤكدًا أن إرادة المثقفين لإقالة الوزير الإخواني هي "بروفة مصغرة"، بحسب تعبيره، للإطاحة بـ"مرسي" في 30 يونيو الجاري.

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