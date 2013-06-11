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التفاح والعسل الأسود لرفع نسبة الهيموجلوبين للحامل

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التفاح والعسل الأسود لرفع نسبة الهيموجلوبين للحامل التفاح والعسل الأسود لرفع نسبة الهيموجلوبين للحامل

أرسل قارئ يقول أود أن أسأل بخصوص الهيموجلوبين السكرى، حيث إن زوجتى حامل فى الشهر الثالث، وكانت تعانى قبل الحمل من تكيسات المبيض، وتم الحمل وطلب منى الدكتور عمل تحليل الهيموجلوبين السكرى، وكانت نسبته 7.8% هل هذه النسبة خطرة وعلى ماذا تدل هذه النسبة، حيث أن نسبة السكر 85.

يجيب الدكتور جورج سلامة استشارى أمراض النساء والتوليد، أن الهيموجلوبين هو الذى يحمل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم على اختلاف صورها ووظائفها، فإذا نقصت نسبته فى الدم تتأثر وتختل جميع الوظائف الجسم.

أما عن صحاب السؤال فهذه النسبة جيدة بالنسبة لهيموجلوبين، والسكر فى الدم وإن كنت أنصحها بتناول الحديد، ويمكنها تناوله عن طريق الفم من خلال أدوية يكتبها الطبيب المعالج أو عمل محاليل طبية بشرط وجودها داخل المشفى.

وعن نظامها الغذائى لابد أن يحتوى على مواد ذات نسبة حديد مرتفعة مثل الباذنجان والتفاح والعسل الأسود.

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مصر 365