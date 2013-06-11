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انخفاض مستوى السكر فى الدم والعته قد يؤديان إلى الدخول فى دائرة مفرغة

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انخفاض مستوى السكر فى الدم والعته قد يؤديان إلى الدخول فى دائرة مفرغة انخفاض مستوى السكر فى الدم والعته قد يؤديان إلى الدخول فى دائرة مفرغة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو، أن هناك علاقة وثيقة بين مرض السكرى والعته، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى الدخول فى دائرة مفرغة.

وأوضحت الدراسة التى نشرت فى الموقع الالكترونى لدورية "جاما انترنال ميدسين" أن تكرار انخفاض مستوى السكر فى الدم لدى المصابين بالداء السكرى ربما يزيد من خطر الإصابة بالعته، بينما قد تزيد للإصابة بالعته أو حتى أشكال بسيطة من الضعف الإدراكى من خطر التعرض لانخفاض السكر فى الدم.

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعنى بشئون العلم أن الباحثين قاموا بتحليل بيانات 783 مريضا بالسكر ووجدوا أن انخفاض السكر الشديد مرتبط بمضاعفة خطر الإصابة بالعته فى مرحلة لاحقة من العمر، وعلى نحو مماثل يكون المصابون بالعته عرضة على نحو مضاعف لاحتمال انخفاض السكر فى الدم بشكل حاد.

وتقول كريستين ياف أستاذة الطب النفسى والأعصاب وعلم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا، والتى شاركت فى الدراسة "مرضى السكر من كبار السن ربما يكونون عرضة بشكل خاص للدخول فى دائرة مفرغة، وربما يؤدى عدم ضبط مستوى السكر إلى تدهور القدرة الإدراكية الأمر الذى يؤدى بدوره إلى اختلال ضبط السكر حتى على نحو أسوأ".

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مصر 365