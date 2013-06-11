الشهابي: قرار فهمي بإحالة نادية هنري إلى "تشريعية الشورى" مخالف للائحة

كتب : ولاء نعمة الله منذ 29 دقيقة

أكد النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى عن حزب "الجيل"، أن قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بإحالة النائبة نادية هنري إلى اللجنة التشريعية للاستماع إلى أقوالها حول ما ورد منها من إساءات إلى مجلس الشورى ونوابه، مخالف للائحة.

وأشار إلى أن هذا القرار يتطلب التصويت عليه من أغلبية نواب البرلمان، وقال: "هذة الأغلبيه لم تكن موجودة في الجلسة المسائية، الأمر الذي يعد مخالفة حقيقية للائحة الداخلية للمجلس.

وأشار الشهابى إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس حول الواقعة لتصحيح القرار الذي اتخذه ضد النائبة.

كان النائب محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، قد طالب بإحالة النائبة نادية هنري إلى لجنة القيم بسبب إهانتها لمجلس الشورى، الذي تنتمي إليه.