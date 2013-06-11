أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

الشهابي: قرار فهمي بإحالة نادية هنري إلى "تشريعية الشورى" مخالف للائحة

Google+ Print
الشهابي: قرار فهمي بإحالة نادية هنري إلى "تشريعية الشورى" مخالف للائحة الشهابي: قرار فهمي بإحالة نادية هنري إلى "تشريعية الشورى" مخالف للائحة

كتب : ولاء نعمة الله منذ 29 دقيقة

أكد النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى عن حزب "الجيل"، أن قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بإحالة النائبة نادية هنري إلى اللجنة التشريعية للاستماع إلى أقوالها حول ما ورد منها من إساءات إلى مجلس الشورى ونوابه، مخالف للائحة.

وأشار إلى أن هذا القرار يتطلب التصويت عليه من أغلبية نواب البرلمان، وقال: "هذة الأغلبيه لم تكن موجودة في الجلسة المسائية، الأمر الذي يعد مخالفة حقيقية للائحة الداخلية للمجلس.

وأشار الشهابى إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس حول الواقعة لتصحيح القرار الذي اتخذه ضد النائبة.

كان النائب محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، قد طالب بإحالة النائبة نادية هنري إلى لجنة القيم بسبب إهانتها لمجلس الشورى، الذي تنتمي إليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017