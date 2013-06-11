السودان يطلع السفراء المعتمدين على دواعى قرار وقف التعاون مع جوبا

قَدَّمَت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء، شرحا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم حول دواعى قرار حكومة السودان بوقف تنفيذ اتفاق التعاون مع جوبا.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان اليوم لهذا الغرض مع سفراء الدول العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية بجانب ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية، وقدم لهم شرحا لتطورات العلاقة مع دولة جنوب السودان، موضحا أن القرار اتخذ فى ظل إصرار الأخيرة على مواصلة دعم حركات التمرد السودانية.

وأشار رحمة الله للخطوات العملية التى قامت بها الحكومة بإخطار حكومة جنوب السودان أنه سيتم إغلاق خط الأنابيب الناقل للنفط الجنوبى خلال 60 يوما ما لم تكف عن الممارسات التى تقوم بها من دعم للحركات المسلحة وعدم التطبيق الكامل للاتفاقات الموقعة بين البلدين.