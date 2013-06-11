"أزهريون" تدعو الثوار للاحتشاد بالميادين في 21 يونيو حتى رحيل مرسي

كتب : وائل فايز منذ 8 دقائق

دعا الشيخ محمد عبدالله نصر، منسق حركة أزهريون مع الدولة المدنية، جموع الشعب الثوري المتمرد إلى الاحتشاد في الميادين والشوارع بدءا من يوم الجمعة 21 يونيو من الصباح الباكر، وعدم مغادرة الميادين حتى رحيل الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن ذلك أبلغ رد على مؤتمر "الخوارج الصهاينة المتأسلمين" والذي دعا إلى التظاهر تأييدا للسجين الهارب مرسي العياط، بحسب تعبيره.

وأشار عبدالله نصر، في تدوينة له عبر فيس بوك، أن الأزهريين سيكونون في الصفوف الأولى في التظاهرات والمواجهات، فضلا عن إعلان النفير العام في كل محافظات مصر، مؤكدا أن عمائم الأزهر الحمراء فداء لجماهير الشعب الثوري وفداء لكلمة الحق.