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سيرين عبد النور تبدأ تصوير "لعبة الموت" بشرم الشيخ

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سيرين عبد النور تبدأ تصوير "لعبة الموت" بشرم الشيخ سيرين عبد النور تبدأ تصوير "لعبة الموت" بشرم الشيخ

كتب : هند سعد الدين منذ 49 دقيقة

بدأت الفنانة سيرين عبد النور، اليوم، تصوير مسلسلها "لعبة الموت" بمدينة شرم الشيخ، وهي مشاهدها بعد حادث انتحارها وظهورها في القاهرة، المسلسل من تأليف ريم حنا، وإخراج الليث حجو، ومن المقرر عرضه في رمضان 2013 على قناة "سي بي سي"، وبطولة سيرين عبد النور، وعابد فهد، وماجد المصري، وندى أبوفرحات.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "نايا" زوجة رجل أعمال الذي يحبها حبا تملكيا، ويعيش هاجسا مستمرا بأن الآخرين يريدون سرقة زوجته منه، فيحكم عليها بالحصار، وعندما تطلب منه الطلاق يهددها بالقتل، فتلجأ إلى الانتحار غرقا في رحلة بحرية، فيحزن عليها حزنا شديدا، ولكنه يعيش على أمل عودتها، وتحدث المفاجأة حيث تنجو "نايا"، وتسافر إلى القاهرة للعمل في إحدى الشركات الهندسية.

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