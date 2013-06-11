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"الحسينى" يصرف 4 ملايين جنيها لمعسكر قوات الأمن المركزي في بلطيم

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"الحسينى" يصرف 4 ملايين جنيها لمعسكر قوات الأمن المركزي في بلطيم "الحسينى" يصرف 4 ملايين جنيها لمعسكر قوات الأمن المركزي في بلطيم

كتب : كفر الشيخ: منذ 25 دقيقة

صرح أيمن حجازي، المتحدث الإعلامي باسم المحافظة، أن المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، قرر صرف 4 مليون جنيه، من صندوق الخدمات بالمحافظة، لاستكمال الإنشاءات والمباني الجارية بالمعسكر ضمن المرحلة الأولى، وتوصيل المياه والكهرباء للمعسكر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ وقطاع الكهرباء، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى التى تسع لأكثر من 600 مجند.

وكان الحسيني في جولة صباح اليوم لمعسكر الأمن المركزي، والذي يقع شمال الطريق الدولي الساحلي ببلطيم والمقام على مساحة 30 فدان، وبرفقته اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وكان فى استقبالهم العميد عبد السميع الشاذلي، قائد المعسكر، والصف والجنود، حيث تفقدا المعسكر والإنشاءات الجارية به، تمهيدا للبدء في تشييد مبنى قطاع السجون.

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