ما أسباب نزول مخاط فى البراز ومدى خطورته؟

يسأل محمد عوض، 34 عاما، أعانى منذ حوالى أسبوع كامل من نزول مادة لزجة أو مخاط سائل ينزل منى عند التبرز.. فماذا أفعل؟ وهل هذا له دليل ما؟.

يوضح الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أمراض الكبد بلندن، أن نزول سوائل أو مواد لزجة أو مطاطة أو مواد سائلة تختلف عن البراز يعرفها المريض بأنها تختلف فى اللون والشكل واللزوجة عن البراز ذاته، فهو ما يطلق عليه المخاط لنا ما هو المخاط الذى ينزل مع البراز وما على المريض أن يفعل حين يشعر به.

فينصح هذا المريض أولا بالذهاب لعرض حالته على طبيب متخصص، والذى بطبيعة الحال سيقوم فى بادئ الأمر بعمل تحاليل للبراز.

ويؤكد الدكتور محمد أن هذا المخاط فى البراز دليل قوى على مرض ما تعانى منه الأمعاء، وهو ما يكتشفه ويحدده الطبيب بعد عمل التحاليل التى تبين هل هذا الأمر، بسبب وجود بكتيريا وديدان فى المعدة، أو أن الشخص مصاب بشىء آخر فى المعدة أو الأمعاء، لذا يجب العرض على الطبيب وعدم ترك الحالة اعتقادا أنه أمر هين، وبعد ذلك يحدد الطبيب وفقا للسبب العلاج المناسب لها، يتسم هذا المخاط باللزوجة العالية والرائحة غير الكريهة، ويصاحبه عدم راحة أثناء عملية التبرز.