قشر البطيخ منشط جنسى طبيعى ويحارب السرطان ويحمى القلب ويدعم الجهاز المناعى ويقاوم السموم ويخلصك من الوزن الزائد ويزيد القدرة على أداء التمارين الرياضية وممكن يضاف للعصير

فى كثير من الأحيان، نتخلص من بعض أجزاء الفاكهة والخضراوات ومنها القشر ولا ندرك أن الكثير منها يحتوى على فوائد صحية ربما تفوق فوائد الثمار نفسها، وهو ما يفقدنا العديد من الفوائد الصحية. فعلى سبيل المثال يزيل كثير من الناس الخيوط البيضاء التى تغطى البرتقال، دون أن ندرك أن ما نلقيه هو الألياف التى تحتوى على أعلى نسبة من مركبات الفلافونويد، أما بالنسبة للكيوى فإننا نزيل الطبقة البنية التى تغطيه، على الرغم من فوائدها حيث تحتوى على ثلاثة أضعاف الألياف الموجودة داخل الثمرة. وأشار الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية، والعلاجات الطبيعية، إلى أن هناك واحدة من أهم المواد الغذائية التى لا يفكر الناس فى تناولها رغم فوائدها الهائلة وهى قشرة البطيخ، حيث يتم تناول ما بداخل البطيخة وصولا إلى قشرتها، ثم يتم رميها، وأكد الموقع أن هناك طن من الفوائد الصحية لتناول قشرة البطيخ، أهمها: 1- تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان وفقا لمجلة علوم الأغذية والزراعة، فإن مادة السيترولين الموجودة فى قشرة البطيخ تلعب دوراً كبيراً فى طرد الجذور الحرة المسببة للسرطان، كما يتم تحويلها إلى أحماض أمينية و التى تمثل حماية للقلب والجهاز المناعى وتقى من السموم الضارة. 2- تزيد من الرغبة الجنسية وقد لاحظ الباحثون من ولاية تكساس أن مادة السيترولين الموجودة بغنى فى قشرة البطيخ تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء الذى يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على الانتصاب، لذلك يطلق على البطيخ اسم "الفياجرا الطبيعية". 3- فقدان الوزن أظهرت الدراسات أن استهلاك السيترولين يؤدى إلى فقدان الوزن بنسبة 30 فى المئة، وهذا يرجع إلى أن السيترولين الموجود فى قشرة البطيخ يؤدى إلى خفض التعب العضلي، لذلك يتيح للناس مد مدة التدريبات الخاصة بهم، وبالتالى يحسن التحكم فى الوزن. طرق للأكل قشرة البطيخ تشمل اختيار البطيخ العضوى، وإضافة القشر إلى العصائر أو ببساطة تناول البطيخ حتى أسفل عمق فى الجزء الأبيض من القشرة.

شبكةعيونالإخبارية

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