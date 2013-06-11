نشاط علمى وطبى مكثف فى شهر يونيو لأطباء الدلتا بالإسكندرية

تشهد نقابة أطباء مصر فرع الدلتا بالإسكندرية برئاسة المشرف العام على المقر د.إسلام نصار سلسلة من الأنشطة العلمية والدورات والورش الطبية المتخصصة خلال شهر يونيو الجارى.

وصرح د.عمرو جابر مدير البرامج بالنقابة أن النقابة ستنظم بالتعاون مع إدارة جودة الرعاية الصحية بمستشفيات جامعية الإسكندرية ورشة عمل لمدة 10 أسابيع تحت عنوان (الجودة من النظرية إلى التطبيق) وذلك من يوم 16/6 برسم اشتراك 1000 جنيهاً ،يلقيها د.طارق عمر ود.مجدى جمال الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضاف جابر أنه استمرارا لسلسلة الأيام العلمية المتخصصة تنظم النقابة بالتعاون مع مستشفى الأوعية الدموية والقدم السكرى avc اليوم العلمى "جراحة الأوعية الدموية" الخميس 20/6 يلقيها د.رأفت نجا قيمة الاشتراك 10 جنيهات.

وأشار مدير البرامج بأطباء الدلتا أن أكاديمية العلوم الطبية والتدريب بالنقابة سوف تنظم دورة " الفحوصات الطبية " يوم 22/6 بمقر النقابة بسموحه بقيمة 50 جنيهاً للطبيب السكندرى.

كما تنظم نقابة أطباء الدلتا فى 3/7 دورة "جودة خدمات الرعاية الصحية " بالتعاون مع جمعية TQM AUCIANS GROUP ولمدة 5 أيام قيمة الاشتراك للطبيب 50 جنيهاً.