أزياء إسلامية بلمسات عصرية

بمناسبة أسبوع جاكارتا للأزياء الإسلامية استطاعت أندونيسيا أن تمنح الأزياء المحتشمة سمة العصرية والتجدّد. فخلال العروض التي استمرت مدة 4 أيام، أتحفنا المصممون بأعمالهم حيث استطاعوا أن يقدّموا ملابس جمعت بين الرصانة والحشمة من جهة وبين العوامل التي تنسجم مع الموضة الرائجة من جهة أخرى، في محاولة منهم لإرضاء المرأة المحجبة وإشعارها بأنها لا تقل شأناً عن سائر السيدات اللواتي يتبعن صيحات الموضة في ملابسهن. فجاءت التصاميم غنية ومتجددة تراعي قواعد الحجاب التي يفرضها الشرع الإسلامي، وبعيدة عن الألوان الصاخبة التي قد تخدش من رصانة الإطلالات.

إليك بعض التصاميم التي تخللها العرض، اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بها؟