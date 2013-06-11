الرئاسة: بدأنا الاتصال بالقوى السياسية لتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية

كتب : أحمد البهنساوي منذ 21 دقيقة

قال السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة بدأت في الاتصال بالقوى السياسية وأحزاب المعارضة، لتفعيل مبادرة الرئيس محمد مرسي بخصوص الدعوة لمصالحة وطنية شاملة.

وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي وجه الدعوة في إحدى الرسائل الأساسية في كلمته بمؤتمر القوى الإسلامية لمناقشة سد النهضة، لكافة التيارات المدنية والسياسية والحزبية، كي يكون هناك حوار، لأن مصر حاليا تحتاج إلى التكاتف المجتمعي. وأوضح أن مرسي قالها بصراحة، إنه يمكن أن يذهب لأي فرد.

لفت إلى أن الرئاسة تتلقى ردود القوى السياسية اليوم، ثم ستعلن ما ستسفر عنه هذه الاتصالات. وحول موعد ومكان لقاء الرئيس برموز المعارضة، قال: "لا نزال في إطار المشاورات".