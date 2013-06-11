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اجتماع لمجلس كنائس مصر فى دير الأنبا بيشوى اليوم

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اجتماع لمجلس كنائس مصر فى دير الأنبا بيشوى اليوم اجتماع لمجلس كنائس مصر فى دير الأنبا بيشوى اليوم

يجتمع اليوم الثلاثاء ، مجلس كنائس فى دير الانبا بيشوى برئاسة رؤساء الكنائس الخمس وتستضيفه الكنيسة الارثوذكسية.

وقال القمص أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثانى فى تصريح خاص لـ ONA ان هذا الاجتماع يتم إنعقاده كل ثلاثة أشهر وكان مقرر له الانعقاد فى مايو الماضى لكن تم تأجيله نظرا لسفر البابا تواضروس مرتين الى خارج البلاد.

وأشار إسحق ان هذه الاجتماعات تأتى ضمن أهداف المجلس بتفعيل التقارب والمحبة بين الكنائس ومناقشة موضوعات عديدة خاصة بالخدمة والرعاية فى الكنائس ، من الجدير بالذكر ان اعضاء مجلس كنائس مصر هم الكنائس الارثوذكسية ،الانجيلية ،الكاثوليكية ،الروم الارثوذكس ،الاسقفية.

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أونا

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