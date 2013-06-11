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وزير القوى العاملة يتوجه إلى "جنيف" للمشاركة في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي

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وزير القوى العاملة يتوجه إلى "جنيف" للمشاركة في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي وزير القوى العاملة يتوجه إلى "جنيف" للمشاركة في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي

كتب : حسن حسين منذ 28 دقيقة

غادر مطار القاهرة صباح اليوم، خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة متوجها إلى سويسرا على رأس وفد المشارك فى الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولى في جنيف.

ويناقش الأزهري خلال اجتماعات الدورة الملاحظات التى أبدتها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية وإدراج مصر على القائمة السوداء للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية لعدم التزامها بالتعهدات التى قدمتها للمنظمة بسرعة إقرار قانون الحريات النقابية وعدم اتساق التشريعات الوطنية مع اتفاقية الحقوق والحريات النقابية التى وقعت عليها مصر.

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