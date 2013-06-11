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بدء جلسة محاكمة نجلي مبارك لاتهامهما بالتلاعب في البورصة

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بدء جلسة محاكمة نجلي مبارك لاتهامهما بالتلاعب في البورصة بدء جلسة محاكمة نجلي مبارك لاتهامهما بالتلاعب في البورصة

كتب : طارق عباس منذ 16 دقيقة

بدأت، منذ قليل، جلسة محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد محمد علي، وأشرف عيسى، وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.

واتهمت النيابة علاء وجمال و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.. بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

وأحضرت قوات الأمن نجلي مبارك من مقر حبسهما بسجن طره إلي مقر المحكمة بسيارة مصفحة تصحب عددا من سيارات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخالهما إلى مقر الأكادمية استعدادا لبدء محاكمتهم.

ودخل المتهمون إلى قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة والنصف وسط حراسة أمنية مشددة.

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