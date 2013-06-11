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«غادة» تشارك فى تصميم ديكور «حكاية حياة»

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«غادة» تشارك فى تصميم ديكور «حكاية حياة» «غادة» تشارك فى تصميم ديكور «حكاية حياة»

كتب : نجلاء أبوالنجا الثلاثاء 11-06-2013 08:41

تسابق غادة عبدالرازق الزمن هى وأسرة مسلسل «حكاية حياة» حتى تنتهى من تصوير معظم أحداثه قبل حلول شهر رمضان. وتصور «غادة» حالياً بعض مشاهدها الداخلية بديكور بيتها فى أكاديمية الفنون، حيث تم بناء ديكور ضخم تكلّف أكثر من مليونى جنيه. والطريف أن «غادة» هى التى صمّمت الديكور مع المخرج محمد سامى، والذى تقدر تكاليف إضاءته يومياً بحوالى 90 ألف جنيه. وبهذا يكون الديكور الأعلى تكلفة من حيث الإضاءة والتصميم.

«غادة» انتهت من تصوير 70% من أحداث المسلسل، معظمها مشاهد خارجية فى منطقة الزمالك، سواء فى شقق أو شوارع وكذلك فى التجمع الخامس. وكان أهم المناطق الخارجية التى صورت فيها مستشفى خاصاً فى التجمع لأكثر من شهر كامل.

كان المؤلف أيمن سلامة قد انتهى من كتابة المسلسل بالكامل وحلقاته الثلاثين رغم أن أسرة المسلسل بدأت التصوير وكانت نصف الحلقات فقط جاهزة. ويدور فى إطار تشويقى رومانسى حول شخصية «حياة» التى تتعرّض لحالة نفسية تدخل على أثرها مصحة نفسية، وفى هذه الفترة يحدث لها الكثير من المفارقات الغريبة فى أسرتها، خصوصاً مع زوجها وابنها.

«غادة» تشارك نفس فريق عمل المسلسل السابق «مع سبق الإصرار»، وعلى رأسهم المخرج محمد سامى وطارق لطفى وروجينا والمؤلف أيمن سلامة. وتشارك فى المسلسل رزان مغربى وخالد سليم وأحمد زاهر لأول مرة مع «غادة» هذا العام.

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