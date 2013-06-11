أحمد عز: حزنى على مصر أكبر من أحزانى الشخصية

كتب : نجلاء أبوالنجا الثلاثاء 11-06-2013 08:42

حالة من الحزن الشديد يعيشها الممثل أحمد عز بسبب إصابة والده بفشل كلوى حاد، وهو ما دفعه إلى تأجيل كل أعماله الفنية، ومرافقة والده الذى يرقد فى أحد مستشفيات المعادى، «عز» قال لـ«الوطن» إن حالة والده حرجة، ونفسيته تتدهور يوما بعد يوم لدرجة أنه يرفض الخضوع للغسيل الكلوى أو حتى تناول العلاج العادى، وأضاف: «أرجو من الجميع أن يدعو لوالدى حتى يخفف الله من الآلام التى يشعر بها»، مؤكدا أنه أجّل كل أعماله لحين الاطمئنان على والده.

حزن «عز» على مصر لا يقل عن حزنه على والده بل يزيد، فهو يراها هى الأخرى مريضة وطريحة الفراش، وقال: «حزنى على مصر أكبر من أحزانى الشخصية ويفوق كل ما تعرضت له فى حياتى»، مؤكدا أنه يثق فى أن مصر ستجتاز هذه المحنة قريبا بفضل قوة الشعب المصرى وإرادته وشهادة التاريخ التى تؤكد أنه الشعب الوحيد الذى لم تستطع أى قوة مهما كانت أن تغير هويته العتيقة والفريدة من نوعها، وطالب «عز» الجميع بأن يتحلى ببعض الصبر ويثق فى أن الله كريم وأنه يحب هذا الشعب وسيظل دائما يسانده.