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وزير الاقتصاد المجرى: تخصيص 5.5 مليون يورو لمشروعات مع مصر

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وزير الاقتصاد المجرى: تخصيص 5.5 مليون يورو لمشروعات مع مصر وزير الاقتصاد المجرى: تخصيص 5.5 مليون يورو لمشروعات مع مصر

أكد بيتر زيجارتو، وزير الدولة المجرى للعلاقات الاقتصادية، إن حجم التبادل التجارى بين والمجر يصل إلى 140 ملين يورو، لافتا إلى أن هذا الحجم من التجارة ضئيل، ولابد من تحسينه فى الفترة القادمة لتكون لائقة بالتعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأضاف خلال افتتاح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح مصنعاً لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، إن المجر تتبنى استراتيجة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فى مصر، لافتا إلى ضرورة تبنى مزيد من الشجاعة فى كلا الجانبين، سواء الحكومات أو رجال الأعمال، لضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.

ولفت إلى أن المجرية تدعم صادراتها للسوق المصرية، كذا الاستثمارات المشتركة، موضحا إن بنك التصدير المجرى دعم المشروعات المشتركة بـ5.5 مليون يورو، وأن تلك الإمكانية متاحة لجميع المستثمرين لإنشاء مشروعات مصرية مجرية مشتركة.

وأوضح الوزير المجرى أن هناك طلبات عدة من دول أفريقيا لاستيراد المستلزمات الطبية من السوق المصرية، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا الطلب بزيادة ضخ الاستثمارات المشتركة للدخول إلى السوق الأفريقية.

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مصر 365

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