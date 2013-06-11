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وكيل نقابة المهندسين يطالب بإشراك كافة الجهات الحكومية في حل أزمة المياه

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وكيل نقابة المهندسين يطالب بإشراك كافة الجهات الحكومية في حل أزمة المياه وكيل نقابة المهندسين يطالب بإشراك كافة الجهات الحكومية في حل أزمة المياه

كتب : صالح إبراهيم منذ 48 دقيقة

قال الدكتور أكرم الجنزورى وكيل نقابة المهندسين وأحد مسؤولى الرى بحزب الحرية والعدالة، أن الدول فى مثل هذه الأوقات تحتاج إلى الاتحاد، وأكد أن تحتاج إلى النظر إلى قضية مياه النيل على أنها قضية وجود.

وأكد الجنزوري، خلال مؤتمر الأحزاب الإسلامية حول ملف مياه النيل بحضور رئيس الجمهورية، على أهمية ترشيد الاستهلاك، وأن الجميع يدرك الآن أن قضية تأمين حصة مصر من المياه قضية أمن قومى لاتفريط فيها، لأنها مسؤولية أمام الله والشعب، وأن التاريخ سيذكر كل من تعامل معها بجدية ومن تعامل معها بعدم اكتراث.

وأشار إلى أن تلك القضية تحتاج إلى الخبرة والتخصص إضافة الى الدعم الشعبى، لافتا إلى أن قضية المياه ليست جديدة، بخاصة أن مصر دخلت خط الفقر المائى منذ وصل تعداد سكانها 55 مليون نسمة.

وأوضح أن مصر دولة لديها طموحات وأفكار تنموية لابد من النظر لها عند الحديث عن ملف المياه، مؤكدا أن مدرسة الرى تمارس عملها بجدية وفاعلية لبحث الحلول لمشاكلنا المائية.

وأشار إلى أنه آن الأوان للتباحث حول المصالح المشتركة بين الدول والتعاون المشترك، قائلا إن مصر تنظر إلى التنمية فى القارة الإفريقية كما تنظر إلى التنمية الداخلية، وآن الأوان على ألا تتحمل وزارة الرى مسؤولية ملف المياه النيل وحدها، لأنها ظلمت بذلك، مطالبا بإشراك كافة الجهات فى الملف.

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