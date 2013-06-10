عبد الرحمن يوسف: الحمد لله الكهرباء قطعت وماسمعتش كلمة "مرسي"

كتب : سهيلة حامد منذ 33 دقيقة

عبدالرحمن يوسف

شكر الشاعر عبدالرحمن يوسف الله بعد انقطاع التيار الكهربائي، حتى لا يستمع إلى كلمة الرئيس محمد مرسي، خلال اللقاء الشعبي حول الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

وقال يوسف، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله.. الكهرباء كانت قاطعة وماسمعتش حاجة"، ثم عاد بعد قليل ليضيف: "للأسف.. الكهربا جت".

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