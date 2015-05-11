محافظ الإسكندرية يصدق على 7 ملايين جنية لرصف الطرق الرئيسية بخورشيد

صدق هانى المسيرى محافظ الإسكندرية ظهر اليوم، على صرف مبلغ ٧ ملايين جنيه للبدء فى رصف الطرق المختلفة بخورشيد القبلية، اعتبارا من صباح غد، ويتم اعتماد باقى الميزانية فى ١ يوليو من العام الجارى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والفقيرة والعمل على حل جميع مشاكلها.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بالوحدة الصحية بخورشيد القبلية بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، واللواء حسين رمزى سكرتير عام المحافظة، واللواء هانى عبد المقصور السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء الأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة والتنفيذيين بالمحافظة.

وأشار المسيرى أن جميع قيادات المحافظة ستجتمع أسبوعيا فى أماكن المحافظة المختلفة للعمل على حل جميع مشاكلها وتطويرها، مصرحا بأنه سيتم البدء فى تطوير وتجديد شبكة الصرف الصحى بخورشيد القبلية بدءا من يوليو القادم بمدة اقصاها عام ونصف، وأعلن أن سيتم اعتبارا من غد البدء فى أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتجديدها، بالإضافة البدء فى إنارة الطرق الخالية من الأعمدة فى يوليو المقبل.

على الصعيد نفسه، أضاف المحافظ أنه سيتم توفير قطعة أرض بالمنطقة لإنشاء مكتب تموين خاص بها، نظرا لبعد المكتب الحالى التابعين له، معلنا أنه تم التبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة إعدادية بنات بدلا من مدرسة الشهيد أحمد حمدى الإعدادية بنات، والتى يعلوها الضغط العالى للكهرباء مما يسبب خطورة بالغة على التلاميذ، وفى نهاية الجلسة أكد المحافظ أن هذه الزيارة ستتكرر كثيرا حتى تصبح المنطقة خالية تماما من المشكلات.