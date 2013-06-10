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رئيس مدينة فرشوط يوافق على توصيل خط جديد للمياه لدعم مستشفى المدينة

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رئيس مدينة فرشوط يوافق على توصيل خط جديد للمياه لدعم مستشفى المدينة رئيس مدينة فرشوط يوافق على توصيل خط جديد للمياه لدعم مستشفى المدينة

بعد انقطاع للمياه قارب على الشهرين عن مستشفى فرشوط المركزى واعتماد المستشفى خلال تلك المدة على الآبار الارتوازية وما سببته من مشاكل جسيمة، خاصة لمرضى الفشل الكلوى تم بمكتب رئيس مدينة فرشوط عبد الناصر محمد عبد الحميد الموافقة على توصيل خط جديد للمياه لمستشفى فرشوط بناء على المذكرة التى تقدم بها نادى قنا السياسى وفوض فيها عضو المجلس فتحى طنطاوى، حيث تم عمل المقايسة واستخراج الشيك بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوفد رئيس المجلس المراقب المالى لعمل اللازم وأخطرت شركة مياه قنا للتنفيذ وتوصيل خط المياه.
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