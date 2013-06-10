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الحسيني يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 62.6%

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الحسيني يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 62.6% الحسيني يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 62.6%
بنات "دسوق" يحصدن المراكز الأولى

كتب : كفر الشيخ منذ 51 دقيقة

اعتمد المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، اليوم، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2012/2013، وبلغت النسبة المئوية للنجاح 62.6%.

وكان عدد المتقدمين 42485، تغيب منهم 336، وحضر منهم 42149، ونجح 26379 بنسبة مئوية 62.6%.

وجاءت الطالبة ميرنا عبد العزيز فتح الله، بمدرسة النجاح، بدسوق في المركز الأول بمجموع 229.5 درجة، لبنى محمود عبد المنعم سالم، بمدرسة التجريبية بكفر الشيخ في المركز الثاني، عفاف أحمد محمد الكيلاني بمدرسة النجاح بدسوق في المركز الثاني "مكرر"، منة الله محمود عمر بدر الدين، بمدرسة النجاح بدسوق في المركز الثالث، علا إبراهيم علي محمد خلف الله، بمدرسة النجاح بدسوق في المركز الثالث "مكرر"، زهراء محمد عادل زكريا السيد، بمدرسة السيد الشيخ الخاصة ببيلا في المركز الثالث "مكرر"، أسماء حمدي عطاء الله سالم بمدرسة أبو غنيمة بسيدي سالم، في المركز الرابع، أحمد أيمن محمد المشرفي بمدرسة بيلا للبنين في المركز الرابع "مكرر"، أحمد طارق علي إبراهيم سليت بمدرسة بيلا للبنين في المركز الرابع "مكرر"، علياء مجدي أبو حنيفة بمدرسة نجية سلام بمطوبس فى المركز الرابع "مكرر"، آية يوسف عبد العزيز القصاص بمدرسة العوضي للغات بسيدي سالم في المركز الرابع "مكرر"، ميرنا ميخائيل عبده ناشد بمدرسة النجاح بدسوق في المركز الرابع "مكرر".

وجاءت إدارة بيلا في المركز الأول من حيث نسبة أعداد الناجحين، بنسبة 86.8%، ثم كفر الشيخ، قلين، دسوق، الحامول، فوه، الرياض، مطوبس، سيدى سالم، ثم إدارة بلطيم التعليمية في المركز العاشر والأخير.

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