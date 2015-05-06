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إصابة 6 جنود بالجيش الليبى و3 مدنيين فى بنغازى

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إصابة 6 جنود بالجيش الليبى و3 مدنيين فى بنغازى إصابة 6 جنود بالجيش الليبى و3 مدنيين فى بنغازى
أصيب ستة جنود من الجيش الليبى وثلاثة مدنيين، جراء الاشتباكات والقصف العشوائى بين الجيش وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى .

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين ستة جرحى من جنود الجيش الليبى جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، بمحور الليثى وقاريونس،لافتة أن الإسعافات الأولية قدمت للمصابين ،غادر منهم أربعة وهناك أثنان تحت الملاحظة الطبية .

وأضافت إن المستشفى استقبل أيضا ثلاثة جرحى مدنيين، جراء القصف العشوائي، هم أيوب ونيس جراء إصابته بشظايا مقذوف فى قدمه اليمنى، بمنطقة بوهديمة وحمزة الفيتورى جراء إصابته بشظايا مقذوف فى يده اليمنى بمنطقة الحدائق، ومحمد الجازوى لإصابته بعيار نارى فى الرأس فى منطقة اللثامة حالته حرجة.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا وقصفا متبادلا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من جنود ومدنيين.
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