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بالفيديو والصور.. كواليس التحقيق فى اتهام سما المصرى بسب "البرادعى"

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قرر المستشار باسم زيدان، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الفنانة سما المصرى، بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات التى يجريها فى اتهامها بسب وقذف الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، وخدش الحياء العام.
>سما المصرى تناقش مع محاميها كواليس التحقيق معها -اليوم السابع -5 -2015
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سما المصرى تناقش مع محاميها كواليس التحقيق معها

وذكر البلاغ المقدم للنيابة العامة منذ 2014 أن سما أهانت بالقول الدكتور محمد البرادعى، الذى شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية سابقاً، بأن بثت كليب تحت عنوان "يا برادعى هربت ليه؟"، عبر قناة "فلول"، وأن ما أذاعته يمثل إهانة لـ"رموز وطنية".

كما تضمن البلاغ اتهامات فى حق سما بخدش الحياء العام، وتجاوز حدود القانون فى استخدام ألفاظ يرفضها المجتمع المصرى، مطالباً بالتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
>محامى سما المصرى يشرح لها أبعاد القضية -اليوم السابع -5 -2015
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محامى سما المصرى يشرح لها أبعاد القضية

وعقب انتهاء التحقيقات وخروجها من سرايا النيابة بموجب قرار إخلاء سبيلها، قالت سما المصرى – فى تصريحات صحفية - إن الكليب الذى قدمته وتناول سفر الدكتور محمد البرادعى، يعبر عن وجهة نظرها المعارضة لهروبه من تحمل المسئولية فى وقت صعب، وهجومه الدائم على من الخارج.

وأكدت "المصرى" أن حكم البلاد حمل ثقيل على عاتق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الشعب بأثره يقف خلف رئيسه فى مواجهة الإرهاب.

سما المصرى تغادر دار القضاء العالى -اليوم السابع -5 -2015
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سما المصرى تغادر دار القضاء العالى

سما المصرى على سلم دار القضاء العالى -اليوم السابع -5 -2015
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سما المصرى على سلم دار القضاء العالى

الصحفيون يلاحقون سما المصرى -اليوم السابع -5 -2015
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الصحفيون يلاحقون سما المصرى

سما المصرى فى فناء محكمة استئناف القاهرة -اليوم السابع -5 -2015
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سما المصرى فى فناء محكمة استئناف القاهرة

سما المصرى تخرج من باب دار القضاء العالى -اليوم السابع -5 -2015
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سما المصرى تخرج من باب دار القضاء العالى


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مصر 365

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