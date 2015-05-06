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رئيس قبرص لـ "اليوم السابع": اعتراض تركيا على خلع مرسى تدخل فى شأن مصر

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رئيس قبرص لـ "اليوم السابع": اعتراض تركيا على خلع مرسى تدخل فى شأن مصر رئيس قبرص لـ "اليوم السابع": اعتراض تركيا على خلع مرسى تدخل فى شأن مصر
انتقد الرئيس القبرصى"نيكوس أناستاسيادس"، تصرفات الدولة التركية بعد خلع الرئيس محمد مرسى، واصفا إياها بالتدخل فى الشئون الداخلية للدولة المصرية.

كما كشف الرئيس القبرصى خلال حواره مع "اليوم السابع"، عن دعم بلاده للمحاولات التركية للانضمام للإتحاد الأوروبى، لتماشيها مع القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بعلاقاتها مع جيرانها.

وأبدى "أناستاسيادس" تفاؤله بما يمكن أن يحرزه التحالف الثلاثى الذى يجمع بين كل من واليونان والقبرص على المستوى الاقتصادى والسياسى والأمنى والسياحى، وأهمية تكوين ذلك الحلف لدول شرق البحر المتوسط لمجابهة التحديات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى ترحيبه بانضمام مزيد من الدول إلى ذلك الحلف.
>وقال الرئيس القبرصى إن الحلف أبرم العديد من الاتفاقيات المثمرة خلال المقابلات التى أجراها، أولها كان فى العاصمة المصرية القاهرة فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وثانيها كان فى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وأشار "أناستاسيادس" إلى أهمية تكثيف محاولات اكتشاف الغاز الطبيعى بمياه البحر المتوسط، لما سيمثله ذلك من عنصر تحفيزى للعلاقة بين مصر والقبرص، وسيزيد من فرص التعاون الاقتصادى بين دول الحلف الثلاث.

وأظهر الرئيس القبرصى دعمه للحملة العسكرية التى قادتها ضد جماعة الحوثيين باليمن لمساندة الرئيس "عبد ربه منصور هادى"، مشيرا إلى أهمية الحلف الذى تقوده السعودية لتوطيد الاستقرار بالمنطقة.

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مصر 365

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