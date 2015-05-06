تجديد حبس 27 من الجماعة الإرهابية بكفر الشيخ 15 يومًا

قررت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد عبد الحى، رئيس نيابة كفر الشيخ، بإشراف المستشار محمد الحلو، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، تجديد حبس 27 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ قد ألقت القبض عليهم منذ أيام تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة بحقهم من قبل النيابة العامة.

ووجهت النيابة لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مطبوعات ومنشورات بعلامة رابعة، وترديد هتافات ضد الجيش والشرطة، وغيرها من الاتهامات.